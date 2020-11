Milan-Verona, probabili formazioni e dove vederla in tv: torna Rebic con Ibrahimovic. Pioli vuole l'allungo in vetta

08 novembre 2020 a

Grandissima occasione a San Siro per il Milan, che ospita il Verona e con un successo potrebbe allungare al comando della classifica. Dopo la prima sconfitta stagionale verificatasi in Europa League contro il Lille, i rossoneri vogliono subito riscattarsi nel match della settima giornata di campionato di Serie A, cercando la sesta vittoria, che potrebbe voler dire +6 sulla Juve e +7 sull'Inter.

Pioli recupera Rebic, che supporterà così Ibrahimovic insieme a Saelemaekers e Calhanoglu. A centrocampo torna Kessiè dopo il turn over di coppa. Dall'altra parte Juric si affida in attacco all'ex Kalinic, con dietro Zaccagni e Barak. Queste le probabili formazioni. Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli. Hellas Verona: Silvestri; Ceccherini, Magnani, Lovato; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic. All. Juric. Diretta tv dalle 20,45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 1.

