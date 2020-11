Genoa-Roma 1-3, gol e highlights: la tripletta di Mkhitarian fa volare i giallorossi. Pjaca illude Maran | Video

08 novembre 2020 a

a

a

Continua a volare la Roma di Fonseca. A Marassi infatti i giallorossi, senza Dzeko positivo al Covid, hanno superato il Genoa di Maran con il punteggio di 3-1. Roma trascinata dall'armeno Mkhitarian, autore di una pregevole tripletta. L'ex Arsenal e Manchester United sblocca la gara a fine primo tempo con un bel colpo di testa.

Nella ripresa, dopo il provvisorio pareggio del Genoa con Pjaca, arrivano altri due gol dell'armeno, che realizza la sua tripletta personale e consente alla Roma di issarsi al terzo posto in classifica a quota 14 punti. Per i giallorossi quarta vittoria in campionato, con l'unica sconfitta rimediata a tavolino contro il Verona alla prima giornata. Alla ripresa la squadra di Fonseca ospiterà all'Olimpico il Parma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.