Atalanta-Inter 1-1, gol e highlights: Miranchuk replica a Lautaro Martinez. Altra occasione persa per Conte | Video

Un pareggio, 1-1, che non serve a nessuna delle due squadre quello venuto fuori da Bergamo tra Atalanta e Inter, nel match valevole per la settima giornata di Serie A. I gol entrambi nella ripresa: vantaggio interista con Lautaro Martinez al 15', con l'argentino abile a sfruttare un assist di Young.

La squadra di Conte sembra in controllo, con Sportiello miracoloso su Vidal e Barella. Poi al 33' è però Miranchuk a trovare l'angolino basso alla sinistra di Handanovic per l'1-1.

Nel finale Muriel sfiora addirittura la clamorosa rimonta, ma finisce 1-1. In classifica l'Inter sale a quota 12 punti, un punto in meno rispetto alla compagine di Gasperini. Ora la sosta per le Nazionali. Si ripartirà rispettivamente con Inter-Torino e Spezia-Atalanta, nel fine settimana del 21 e 22 novembre prossimi.

