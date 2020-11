Gran premio d'Europa, gli highlights: Mir trionfa, Mondiale a un passo. Doppietta Suzuki, Valentino Rossi out dopo pochi giri | Video Sky

08 novembre 2020 a

Joan Mir conquista la vittoria del Gp d’Europa, la prima della stagione, e consolida la sua leadership nel mondiale a due gare dalla fine. Il pilota della Suzuki ha preceduto il compagno di squadra Alex Rins e Pol Espargaro su Ktm. Ottava la Ducati di Andrea Dovizioso mentre Franco Morbidelli, in sella alla Petronas Yamaha, ha chiuso all’undicesimo posto. Caduta al primo giro di Fabio Quartararo, su Yamaha, che abbandona così il suo secondo posto in classifica generale.

Gran Premio da dimenticare anche per Valentino Rossi, tradito dalla sua M1 dopo pochi giri. Un problema al motore ha costretto il pilota di Tavullia al ritiro dopo una manciata di giri. Una doppietta Suzuki non si verificava nella classe regina da Hockenheim 1982. Mir con 162 punti ha ora 37 punti di vantaggio su Rins e Quartararo e 41 su Vinales. Quinti in classifica a -45 Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, che riducono di molto le loro chance di vittoria.

