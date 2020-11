Lazio-Juventus 1-1, gol e highlights: Caicedo in pieno recupero acciuffa i bianconeri. Non basta Cristiano Ronaldo | Video

08 novembre 2020 a

Il solito Caicedo ha regalato alla Lazio un punto prezioso contro la Juventus nel match valevole per la settima giornata di Serie A. L'ecuadoriano al minuto 94 ha firmato la rete del pareggio, replicando al vantaggio bianconero realizzato da Cristiano Ronaldo al 15': per il portoghese sesto centro in campionato grazie all'assist del colombiano Cuadrado.

CR7 ha sfoderato una prestazione davvero brillante, colpendo sempre nel primo tempo un clamoroso incrocio dei pali. Ma la colpa principale della formazione di Pirlo è stata proprio quella di non chiudere la partita contro una squadra in piena emergenza per il caos tamponi, con Immobile, Strakhosha e Lucas Leiva non convocati e così al 94' è arrivata la rete di Caicedo.

Alla fine il pari accontenta ovviamente più i biancocelesti che la Juve, che non riesce quindi a dare continuità al successo sullo Spezia e quello in Champions in casa del Ferencvaros.

