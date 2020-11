Addio a Elio Grassi, grifone doc. Era tra i decani degli allenatori in Umbria

08 novembre 2020 a

a

a

Perugia piange Elio Grassi, grifone doc, prima calciatore e poi allenatore delle giovanili del Perugia e per un breve periodo anche in prima squadra. Aveva 88 anni. Nato a Perugia il 17 gennaio 1932, indossò la maglia biancorossa nell'immediato Dopoguerra. Chiusa la carriera di calciatore nel 1958, iniziò subito quella di allenatore. Contribuì a far crescere tanti ragazzi della provincia iniziando ad allenare nel settore giovanile del Perugia. Alla fine del girone di andata della stagione 1972/1973 subentrò a Egizio Rubino conquistando una insperata salvezza in Serie B (decisiva la vittoria in trasferta a Catanzaro a fine torneo). Numerose le altre esperienze da tecnico - in Serie D con Foligno e Angelana, ma anche con Nestor Marsciano e Montemorcino - che lo portarono a essere un maestro per i giovani e tra i decani degli allenatori umbri

