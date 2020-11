Atalanta-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv: Gasperini con Muriel e Zapata, Lukaku recupera ma va in panchina

08 novembre 2020 a

Appuntamento tra le deluse dell'ultimo turno di Champions League domenica 8 novembre a Bergamo. In campo infatti Atalanta e Inter per la settima giornata di Serie A. La formazione di Gasperini è reduce dal tonfo contro il Liverpool e punta sulla coppia offensiva composta da Muriel e Zapata, con il Papu Gomez trequartista. Out Gosens: in panchina Ilicic e Malinovskyi. Dall'altra parte i nerazzurri di Conte, dopo il ko con il Real Madrid, recuperano Lukaku, che tuttavia dovrebbe partire solo dalla panchina.

Serie A, la classifica alla fine della sesta giornata e le partite del prossimo turno

In difesa torna Skriniar, guarito dal Coronavirus. Spazio a Darmian sulla destra al posto di Hakimi. Queste le probabili formazioni. Atalanta: Sportiello; Toloi, Djimsiti, Sutalo; Hateboer, Pessina, Freuler, Ruggeri; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini. Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte. Arbitra Doveri di Roma 1. Diretta tv su Sky Sport Serie A, canale 202.

