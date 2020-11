Lazio-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv: Inzaghi alle prese con il caos tamponi, Pirlo con Morata e Ronaldo

08 novembre 2020 a

Lunch match all'Olimpico domenica 8 novembre tra Lazio e Juventus. I biancocelesti alle prese con il caos tamponi, dovranno fare a meno di Immobile, Strakosha e Lucas Leiva non convocati. Inzaghi quindi si affida a Correa e Caicedo, con Milinkovic Savic a centrocampo insieme a Luis Alberto. Davanti alla difesa gioca Parolo.

Dall'altra parte Pirlo ripropone il tandem offensivo Morata-Ronaldo, con Kulusevski esterno a sinistra e McKennie trequartista. In difesa out Chiellini: c'è Demiral con Bonucci e Danilo. In panchina Dybala. Queste le probabili formazioni. Lazio: Reina, Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Correa. All. Simone Inzaghi. Juventus: Szczesny, Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; McKennie, C. Ronaldo, Morata. All. Pirlo. Fischio d'inizio alle 12,30: diretta tv esclusiva su Dazn.

