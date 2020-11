Serie A, Parma-Fiorentina 0-0. Iachini rischia l'esonero, è pronto Prandelli

07 novembre 2020 a

Pareggio e poche emozioni tra Parma e Fiorentina allo Stadio Tardini. L’avvio di partita promette bene, ma le due squadre peccano di incisività dalla trequarti in poi. I cambi di Liverani e Iachini nella seconda frazione non cambiano le sorti di uno 0-0 che non fa felice nessuno.

I padroni di casa restano a quota 6 punti dopo 7 partite. Poco meglio la viola, ferma a due vittorie stagionali, non senza rimpianti prima della sosta. Ora la Fiorentina valuterà se proseguire o meno con Iachini: la sosta sarò decisiva. In caso di esonero è pronto Cesare Prandelli: sarebbe un ritorno.

