MotoGp, a Valencia pole Espargarò. Rossi diciassettesimo: "Ho avuto paura di non correre più quest'anno"

Il protagonista che non ti aspetti. A conquistare la pole position del GP d’Europa che si correrà sul circuito Tormo di Valencia, è Pol Espargarò. Lo spagnolo della Ktm piazza la zampata vincente mettendosi tutti alle spalle. Insieme a lui in prima fila anche Alex Rins con la Suzuki e Takaaki Nakagami con la Honda.

Costretti a rincorrere tutti i piloti in lotta per il mondiale: Joan Mir, leader della classifica, scatterà dalla quinta casella mentre Franco Morbidelli, pilota della Yamaha Petronas, dalla nona con il suo compagno di squadra Fabio Quartararo addirittura undicesimo. Una giornata non certo entusiasmante per i piloti italiani con Andrea Dovizioso a scattare dodicesimo e Valentino Rossi addirittura diciassettesimo. "Ho avuto paura di non correre più quest'anno" ha detto il nove volte campione del mondo di nuovo in pista dopo il Covid. A chiudere la griglia Danilo Petrucci diciottesimo e Maverick Vinales ventesimo.

