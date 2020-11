Benevento-Spezia 0-3: gol e highlights. Prima doppietta in Serie A di Nzola

07 novembre 2020 a

a

a

Lo Spezia travolge fuori casa il Benevento: 0-3 nella sfida valida per la settima giornata di Serie A. I liguri, esordienti assoluti nel massimo campionato italiano, vanno a segno con Pobega al 29’ e nella ripresa con una doppietta firmata da Nzola, in rete al 65’ e 70’.

Così conquistano tre punti pesanti contro la formazione campana neopromossa, balzando così al dodicesimo posto momentaneo in campionato con 8 punti. Per i liguri è la seconda vittoria in campionato dopo quella contro l’Udinese. Curiosa la storia di Nzola: l'attaccante ha segnato oggi per la prima volta in A: appena due anni fa giocava in Lega Pro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.