Sambenedettese-Perugia: probabili formazioni, orario e come vederla. Convocati Angella e Burrai

07 novembre 2020 a

a

a

Per il Perugia seconda trasferta consecutiva. Sfida alla Sambenedettese, ma dopo 12 punti messi in tasca nelle ultime 4 uscite “siamo costretti a navigare a vista”, ha detto Fabio Caserta alla vigilia.

Il Perugia continua ad essere sballottato dalle assenze per Covid che si aggiungono a quelle 'naturali' di una stagione subito logorante e, così, l’organico che fa tappa oggi nelle Marche è ancora risicato. La lista degli assenti si è arricchita con Elia e Crialese, in aggiunta a Negro, Minesso e Kouan. Anche se Burrai e Angella sono tornati fra i convocati, ma con spiccioli di minuti nelle gambe. Il Grifo poi ritrova anche Falzerano dopo l’esclusione di Modena. "Dobbiamo essere una squadra matura” avvisa Caserta e per questa maturità serve un ulteriore salto di qualità: “Bisogna essere sempre propositivi, in casa e fuori".

Coronavirus, Gubbio-Triestina rinviata

Fischio d'inizio alle ore 17,30 (diretta sulla pagina facebook Eleven Sports): arbitra Vigile della sezione di Cosenza. Le probabili formazioni: SAMBENEDETTESE (3-5-2): Nobile; Enrici, D’Ambrosio, Di Pasquale; Scrugli, Mawuli, Angiulli, D’Angelo, Liporace; Nocciolini, Botta (A disp: Laborda, Biondi, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio, Masini, Rocchi, Malotti, Occhiato, Serafino, Lescano). All: Zironelli. PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Monaco, Sgarbi; Cancellotti, Sounas, Moscati, Dragomir, Favalli; Melchiorri, Murano. (A disp: Baiocco, Bocci; Angella, Tozzuolo, Konate, Vanbaleghem, Burrai, Falzerano, Bianchimano, Lunghi). All: Caserta.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.