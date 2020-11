Cavese-Ternana 0-5, rossoverdi ancora a valanga. Doppietta di Vantaggiato

I marcatori: Falletti su rigore nel primo tempo, poi Vantaggiato (doppietta), Proietti e Furlan

Luca Mercadini 07 novembre 2020 a

La Ternana continua a vincere e a segnare gol a valanga. Dopo la cinquina al Catanzaro eccone subito dopo un’altra alla Cavese sul neutro di Castellammare. Nel primo tempoal 5’ il rigore di Falletti sblocca subito il risultato. Nella ripresa doppietta di Vantaggiato (49’ e 52’), gol di Proietti (64’) e chiosa finale di Furlan (76’) in una partita che non è mai stata in forse, neanche per un minuto. La Ternana con questo successo resta saldamente in vetta alla classifica.

Così all’inizio

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti. Furlan; Vantaggiato.

