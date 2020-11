Benevento-Spezia: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in tv

07 novembre 2020 a

a

a

Due delle tre matricole del campionato si sfidano oggi sabato 7 novembre. Al Vigorito in campo alle ore 18 il Benevento e lo Spezia. La squadra di Filippo Inzaghi ha 6 punti in classifica, quella di Vincenzo Italiano invece 5 ed è reduce dalla sconfitta per 4-1 contro la Juventus. Diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251). In streaming su SkyGo.

Covid, Lotito e il caos tamponi nella Lazio: "Positivi? Anche nella vagina delle donne ci sono i batteri"

Le formazioni ufficiali: BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Schiattarella, Dabo, Ionita; R. Insigne, Sau; Lapadula. All. F. Inzaghi. SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gjasi. All. Italiano. ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.