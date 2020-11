Covid, Lotito e il caos tamponi nella Lazio: "Positivi? Anche nella vagina delle donne ci sono i batteri"

07 novembre 2020 a

Claudio Lotito interviene sul caos tamponi anti Covid e lo fa con un linguaggio sopra le righe. "Che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni", ha dichiarato il presidente della Lazio in un'intervista a La Repubblica. "Ce stanno a fa' il gioco delle tre carte. Anche Tare è positivo. Oggi nessuno ti dice se infetta oppure no. C'è un'aleatorietà dell'interpretazione dei risultati" ha aggiunto il patron del club. La Lazio è al centro delle polemiche per presunte negligenze nel protocollo anti Coronavirus. Infine Lotito ha lanciato una stoccata a Urbano Cairo: "Lui mi odia a morte dopo che ha perso con me, i suoi giornali mi attaccano per questo. Ma perde sempre, è l'ultimo in classifica".

