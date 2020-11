Motocross, un centauro umbro al Mondiale

Foto: foto marco cerrai

Lo spoletino Leonardo Junior Angeli se la gioca nel circuito di Pietramurata

Stagione esaltante per Leonardo Junior Angeli che si è fatto onore nel campionato italiano MX2 Prestige di motocross ed ha avuto il grande coraggio di acchiappare al volo l’opportunità di disputare il Mondiale. Il 19enne spoletino, socio del Moto Club Spoleto, corre per il team “Steels Dr Jack Fly Over” nel campionato italiano, dove ha chiuso al sesto posto assoluto nella MX2 Prestige, rimanendo in lotta per il titolo fino all’ultima gara, ma il suo team, gareggia anche nel prestigioso campionato del mondo, della MX2 e Leonardo non si è fatto pregare accettando la sfida nelle tre gare che hanno chiuso la stagione, concentrate nel corso di una sola settimana, sul bellissimo circuito di Pietramurata, con i tre gran premi denominati “del Trentino”, di “Pietramurata” e “del Garda”. Quest’ultimo chiuderà il Mondiale. Il team Steels Dr Jack Fly Over gareggia stabilmente nel mondiale con il lombardo Morgan Lesiardo, ma questi ha risolto il suo contratto con il team, e quindi si è creata una insperata occasione per Leonardo che, come detto, non se la è fatta sfuggire. La prima gara (GP del Trentino) lo ha visto intanto terminare la corsa, che nel mondiale è lunga quasi il doppio dell’italiano, e quindi estremamente faticosa, e comunque finire 29esimo in prova e 29esimo e 27esimo nelle due manche. Sembrano risultati da poco, in realtà tutti prevedevano che l’esordiente diciannovenne spoletino sarebbe arrivato ultimo e distaccato, invece così non è stato, ha concluso mettendo dietro piloti che fanno il mondiale regolarmente. Ha perso solo qualche posizione nel finale a causa della comprensibile stanchezza e della mancanza di abitudine ai ritmi alti. Nel corso delle gare lottava per i primi venti posti. La seconda occasione è giunta nel Gp di Pietramurata, dove è stato 25esimo in prova e poi 27esimo e 28esimo, abbassando i suoi tempi e migliorando un poco le sue posizioni. “Il debutto nel mondiale è stata una grande esperienza per me”, ha dichiarato Angeli, “Il risultato non è male, ma voglio fare meglio. Un grazie di cuore al mio team, alla mia famiglia, che mi hanno permesso di partecipare a queste tre prove iridate, ed a tutti i miei tifosi”.

