Covid, un altro positivo alla Sir Perugia: è il coach Heynen, ma ci scherza su

Il tecnico sui social: "Quasi tutta la squadra contagiata e io no?"

Luca Mercadini 07 novembre 2020 a

a

a

L’ha presa bene e guarda avanti con fiducia. Anche Vital Heynen, coach della Sir Safety Conad Perugia, è positivo al Covid 19. E’ lui stesso ad annunciarlo sul proprio profilo instagram. E lo fa con il consueto modo scanzonato a cui ha abituato tifosi e giornalisti: “Quasi tutta la squadra positiva e io no? Pensavo di non essere stato abbastanza vicino a loro... ma da ieri appartengo allo stesso gruppo. Sono positivo e ovviamente in quarantena con sintomi lievi o nulli”. Poi la chiosa, ancora con il sorriso: “Ho solo una strana sensazione nella mia testa, ma la maggior parte di voi dirà che l’ho sempre avuta...”. Così il timoniere dei Block Devils che, da buon capitano della nave bianconera, si sentiva quasi a disagio senza i sintomi del Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.