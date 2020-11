Cagliari-Sampdoria: probabili formazioni, orario della partita e dove vederla in tv

07 novembre 2020 a

Il sabato della Serie A si apre alla Sardegna Arena: si gioca Cagliari-Sampdoria (ore 15) nel giorno del compleanno di Gigi Riva (l'icona dei sardi compie 76 anni). Sfida nella sfida tra Eusebio Di Francesco e Claudio Ranieri: l'attuale tecnico dei blucerchiati ha sostituto per due volte consecutive quello del Cagliari, prima sulla panchina della Roma, poi su quella doriana. Nel Cagliari spazio tra i titolari per Ounas, nella Samp riecco Candreva.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (in streaming sull'applicazione SkyG). Le probabili formazioni: CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco. SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri. ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

