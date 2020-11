Valentino Rossi ha sconfitto il Covid: sabato correrà per la pole del Gp di Valencia I VIDEO

06 novembre 2020 a

Valentino Rossi non mancherà stavolta all’appuntamento con la MotoGp. Dopo aver saltato le due gare di Aragon del 18 e 25 ottobre per positività al Covid 19, il Dottore è risultato negativo per due volte consecutive al tampone e da domani (sabato) si metterà in sella alla sua M1 per il terz’ultimo appuntamento sul circuito di Valencia per il Gp d’Europa.

Il responso del test cui si è sottoposto Rossi questa mattina alle 7.45 è lo stesso di ieri sera, questo significa semaforo verde. Per il nove volte campione del Mondo è la fine di un piccolo incubo: era da un mese lontano dalle piste, dopo che il 15 ottobre annunciò la sua positività al virus. L’ultimo suo Gp risale all’11 ottobre, Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. Da allora quarantena e sofferenza a casa a guardare i colleghi sfrecciare. L'americano Garrett Gerloff che lo ha sostituito in attesa di sapere la affettiva disponibilità del campione di Tavullia, si è fermata dunque alla seconda sessione di libere chiusa con un diciannovesimo posto. Ora largo a Rossi.

