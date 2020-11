Sassuolo-Udinese 0-0, la squadra di De Zerbi fallisce il salto al primo posto in classifica

06 novembre 2020 a

Un Sassuolo irriconoscibile non va oltre lo 0-0 in casa dell’Udinese e vede sfumare la possibilità di issarsi da solo al comando della classifica, in attesa del posticipo domenicale Milan-Verona. Come nello scorso campionato la squadra di Luca Gotti riesce ad imbrigliare quella di Roberto De Zerbi, ne viene fuori una partita brutta e con pochissime emozioni. Il Sassuolo, miglior attacco del campionato, chiude la partita con un solo tiro in porta. Di fatto Consigli e Musso sono due spettatori non paganti. Male nelle file del Sassuolo Boga, mentre i rientranti Caputo e Berardi sono apparsi non al meglio della condizione. Nelle file friulane ottima la prova del pacchetto difensivo, mentre De Paul ha lottato in mezzo al campo senza però mai riuscire ad illuminare in avanti.

