Spal-Salernitana: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv. Assente Castro

Torna in campo la Serie B con l'anticipo della settima giornata di campionato tra Spal e Salernitana (inizio alle ore 21). La Spal è reduce da due vittorie consecutive e si trova al settimo posto in classifica a quota 9 punti. Mister Marino dovrà fare a meno dello squalificato Castro. La Salernitana non è scesa in campo nel match di sabato scorso all’Arechi contro la Reggiana, visto che le tante assenze in casa emiliana, per il contagio da Covid 19, non ha portato alla disputa del match: il risultato è sub-judice. La squadra di Castori si trova al quarto posto (11 punti). La partita sarà visibile in diretta tv su Dazn e - in chiaro - su Rai Sport Hd (canale 57 del digitale terrestre).

Le probabili formazioni: SPAL (3-4-3): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Dickmann, Valoti, Sal. Esposito, Sala; Di Francesco, Seb. Esposito, Brignola. All. Marino. SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Veseli; Kupisz, Di Tacchio, Schiavone, Cicerelli; Djuric, Tutino. All. Castori.

