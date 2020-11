Covid, Roberto Mancini positivo: non sarà in panchina nelle prossime tre partite della Nazionale

06 novembre 2020 a

Roberto Mancini positivo al Covid. Il commissario tecnico della Nazionale italiana è caduto nella rete del Coronavirus. Proprio alla vigilia delle partite dell'Italia che mercoledì 11 novembre incontrerà l'Estonia a Firenze (ore 20,45), domenica 15 invece la Polonia e mercoledì 18 la Bosnia Erzegovina. Le ultime due sono gare di Nations League.

Dzeko positivo al Covid. L'attaccante della Roma su Instagram: "Non ho sintomi particolari"

Il ct - asintomatico da quanto trapela - è in isolamento nella casa di Jesi dopo aver svolto il test in previsione dei prossimi impegni della Nazionale. Diventa sempre più lunga la lista di sportivi contagiati: nelle ultime ore è toccato anche ad Edin Dzeko, attaccante della Roma, mentre proprio ieri si è negativizzato Valentino Rossi che domenica proverà a essere in pista nel Gp di Valencia in Spagna.

