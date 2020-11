Dzeko positivo al Covid. L'attaccante della Roma su Instagram: "Non ho sintomi particolari"

06 novembre 2020 a

a

a

Edin Dzeko caduto nella rete del Coronavirus. L'attaccante bosniaco della Roma ha annunciato di essere positivo al Covid. "Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi" ha scritto la punta su Instagram. Domenica era in programma la partita con il Genoa e poi il calendario prevede lo stop della Serie A in favore delle nazionali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.