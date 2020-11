Sassuolo-Udinese: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

06 novembre 2020 a

Torna la Serie A: stasera alle ore 20,45 a Reggio Emilia il Sassuolo prova a continuare la corsa che vede i neroverdi imbattuti al secondo posto in classifica (14 punti frutto di 4 vittorie e 2 pareggi). Di fronte ci sarà una Udinese che, invece, nelle prime sei giornate ha raccolto solo tre punti, frutto del successo interno contro il Parma. Poi cinque ko, l'ultimo alla Dacia Arena contro il Milan. La partita sarà trasmessa in tv in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1 (in streaming sulla piattaforma Sky Go).

Le probabili formazioni: SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. (A disposizione: Pegolo, Peluso, Marlon, Chiriches, Toljan, Piccinini, Kyriakopoulos, Obiang, Bourabia, Raspadori, Traorè). All. De Zerbi. UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. (A disposizione: Scuffet, Gasparini, Bonifazi, Nuytinck, Ter Avest, Zeegelaar, Molina, Pussetto, Makengo, Forestieri, Deulofeu, Nestorovski). All. Gotti. ARBITRO: Abbattista di Molfetta.

