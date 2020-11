Individual Races Attack, a Magione Urbani e Broccolini ci riprovano

Si corre domenica e il pilota eugubino e la lady perugina vanno a caccia del successo

Le competizioni motoristiche, nel pieno rispetto dei protocolli medico-sportivi diramati dal CONI, rientrano nelle attività consentite dai nuovi Decreti restrittivi a cui è sottoposto il Paese per il contenimento del Covid-19. Per questo motivo si svolgerà regolarmente la manifestazione automobilistica calendarizzata ormai dall'inizio dell'anno presso l’Autodromo Borzacchini di Magione. A confrontarsi in gara saranno i piloti dell’Individual Races Attack, competizione che come richiama il nome stesso prevede la partenza individuale dei singoli mezzi (possono partecipare tutte le categorie di auto da corsa, da quelle più elaborate a quelle più vicine alle versioni stradali, dalle vetture turismo fino alle monoposto). Nell’edizione svoltasi a giugno la classifica finale, ottenuta per somma dei tempi delle due manches di gara, come avverrà anche domenica, è stata questa: 1. Giancarlo Maroni (su Osella PA21 JRB) con il crono totale di 9’02”99; 2. Iaquinta (OSella PA21 Evo); 3. Di Somma (Dallara F302); 4. Gramenzi (MG-AR1 Furore); 5. Urbani (Osella PA21). Quest’ultimo, pilota eugubino, è risultato il migliore degli umbri in gara. Al via anche la lady perugina Deborah Broccolini, neo campionessa italiana della Velocità in Montagna 2020: per lei, sempre a bordo della fedelissima Mini Cooper S, nella gara di giugno è maturato il primo posto nel Gruppo E1 Italia. Accanto all’Individual Races, in pista domenica ci saranno anche le monoposto della Formula Libera, categoria alla quale partecipano solo auto da formula, ma di varie categorie e livelli. In pista domenica 8 Novembre si vedranno poi i protagonisti del Trofeo Italia Storico, serie con auto da corsa di piccole e medie cilindrate che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo: anche in questa occasione il gruppo dei partenti sarà nutrito, con 24 iscritti che si sfideranno in prova unica da 20’. Il Trofeo è organizzato dai fratelli Alvaro e Alessandro Bartoli e si correrà anche il 22 Novembre e il 6 Dicembre. Domenica si sfideranno sul tracciato del Borzacchini anche gli appassionati dell’Asso Minicar, serie che si corre in vari autodromi italiani con le piccole ma grintose vetture bicilindriche. Per i noti motivi legati all’emergenza sanitaria in corso, l’accesso al pubblico non sarà consentito. I risultati sportivi delle competizioni verranno resi noti attraverso i canali social e la pagina del servizio cronometrico di Perugia Timing.

Programma gare di DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020

Nella parte iniziale della giornata si svolgeranno i turni di qualificazione di F. Libera, Trofeo Italia Storico e Asso Minicar; a seguire la prima manches dell’Individual Races Attack e le altre gare.

Challenge Asso Minicar Prove Ufficiali 09.00 - 09.20

Trofeo Italia Storico Prove Ufficiali 09.30 - 09.50

Formula Libera Prove Ufficiali 10.00 - 10.20

Individual Races Attack 1° Manche 10.30 - 12.30

N°2° Manche a SEGUIRE - Km 19.390 Complessivi

Challenge Asso Minicar Prima Gara ORE 12.45 10 Giri

Trofeo Italia Storico Gara ORE 13.30 20 Minuti

T. Formula Libera Gara ORE 14.15 25 Minuti

