La Ternana e altre sei squadre: ecco le italiane invincibili

In bella compagnia con i rossoverdi ci sono Milan, Sassuolo, Juventus, Salernitana, Teramo e Avellino

Michele Fratto 06 novembre 2020 a

La Ternana in questo avvio di campionato non è solo prima per punti conquistati e per gol segnati in Italia. La squadra allenata da Cristiano Lucarelli è anche una della sette formazioni ancora imbattute nei rispettivi campionati. Certo, le statistiche sono da prendere con le molle vista la differenza nelle gare giocate dalle protagoniste, però le classifiche cristallizzate a oggi raccontano questo. Insieme alla Ternana, a non aver ancora assaggiato il sapore della sconfitta ci sono Milan, Sassuolo, Juventus, Salernitana, Teramo e Avellino. Proprio le ultime due, antagoniste delle Fere nel girone meridionale di Lega Pro, sono le uniche squadre che possono insidiare il primato detenuto oggi dai rossoverdi. Avendo giocato dall'una alle tre partite in più rispetto alle altre sei in questione, l'imbattibilità della Ternana acquisisce ancora più forza.

