Le Iene, scherzo a Ivan Zaytsev: lo zar della pallavolo incastrato da un procuratore truffatore

06 novembre 2020 a

Anche Ivan Zaytsev è caduto nella trappola de Le Iene. Uno scherzo divertente ma anche sadico quello riuscito nei confronti del pallavolista nato a Spoleto ed ex giocatore della Sir Perugia. Infatti il capitano della nazionale maschile - per un anno in prestito dal Modena al Kuzbass Kemerovo, in Siberia - perde completamente le staffe quando scopre che un procuratore truffatore ha stipulato un (finto) contratto su suo figlio primogenito. Il risultato? L'attore se l'è vista davvero brutta in questo scherzo cattivissimo di Nicolò De Devitiis, riuscito grazie alla complicità della famiglia di Ivan.

Clicca qui per vedere il video dello scherzo a Zaytsev.

