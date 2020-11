Milan-Lilla 0-3: gol e highlights. Errori e papere in Europa League

05 novembre 2020 a

Il Milan in Europa League non è lo stesso del campionato e, a San Siro, perde con il Lilla in maniera netta (0-3). Tanti errori difensivi aiutano i francesi nel blitz che ridisegna anche la classifica del girone H di Europa League.

Tripletta del turco Yazici, a segno al 21’ (su rigore provato da Romagnoli, e autore di altre due reti al 55’ (papera di Donnarumma) e al 58’. I francesi salgono in testa al girone con 7 punti, il Milan resta a sei punti al giro di boa di questa fase all'italiana.

