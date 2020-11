Covid, Valentino Rossi negativo: vola a Valencia per guidare in MotoGp

05 novembre 2020 a

Oggi Valentino Rossi ha effettuato un test PCR e il risultato è tornato negativo per il virus Covid 19. Secondo la legge italiana, al pilota Yamaha è ora permesso di porre fine al suo isolamento e prendere nuovamente parte alla società di tutti i giorni. Rossi coglierà l’occasione per volare a Valencia, in Spagna, questa sera.

Domani, venerdì 6 novembre, farà un secondo test PCR e se il risultato sarà nuovamente negativo potrà ricongiungersi con il team Monster Energy Yamaha MotoGP e prendere parte al Gran Premio de Europa di questo fine settimana. Se Rossi dovesse risultare positivo domani, al suo posto prenderà il posto del sostituto in standby Garrett Gerloff.

