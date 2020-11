Rijeka-Napoli 1-2: gol e highlights. La squadra di Gattuso aggancia la vetta del girone

05 novembre 2020 a

Missione compiuta: il Napoli supera in rimonta il Rijeka (1-2) nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Muric al 13’ porta in vantaggio i padroni di casa, raggiunti al 43’ dal tocco sotto misura di Demme. Nella ripresa al 17’ l’autorete di Braut regala i tre punti ai campani.

Al termine del girone d’andata, il Napoli si ritrova a quota 6 con Real Sociedad e Az Alkmaar e ospiterà al San Paolo il prossimo 26 novembre proprio i croati per consolidare le ambizioni di passaggio del turno in un girone complicatosi dopo il ko iniziale con l'Az.

