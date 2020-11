Roma-Cluj di Europa League: formazioni ufficiali, dove vederla e orario. Fonseca vara il turn over

05 novembre 2020 a

Nella terza giornata della fase ai gironi dell'Europa League, in campo alle 18,55 la Roma che sfida la squadra rumena del Cluj allo stadio Olimpico. Fonseca vara il turn over per avere energie fresche e conquistare punti importante per avvicinare il passaggio del turno. Diretta televisiva su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 (oltre che Sky Go).

Stasera Milan contro Lilla. Pioli opta per il turnover, ma Ibrahimovich parte ancora una volta titolare

Le formazioni ufficiali: ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All: Fonseca. CLUJ (4-4-2): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Deac, Hoban, Itu, Djokovic; Debeljuh, Rondon. All: Patrescu.

