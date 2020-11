Coronavirus al Perugia, ci sono altri tre positivi: due sono giocatori

Nei giorni scorsi un altro atleta era risultato positivo al Covid

Dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati due calciatori ed un membro dello staff del Perugia sono risultati positivi al Covid-19. Per questo giovedì mattina la squadra di Caserta non si è allenata, allenamenti che sono invece ripresi regolarmente nel pomeriggio. La società, seguendo le normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento i tesserati i quali sono tutti asintomatici ed eseguirà domani mattina (venerdì) un ulteriore giro di tamponi in vista della gara di domenica (17.30) a San Benedetto del Tronto. Nei giorni scorsi un altro giocatore del Perugia era risultato positivo al Covid-19.

