Ternana, ecco con chi vince Lucarelli

Michele Fratto 05 novembre 2020 a

Il portiere, il faro offensivo e il jolly. Ovvero Iannarilli-Falletti-Kontek. Questo il trio degli irrinunciabili per Cristiano Lucarelli nella prima porzione di campionato. I tre rossoverdi hanno sempre preso parte, negli undici iniziali o subentrando dalla panchina come nel caso di Kontek, a tutte le gare giocate sin qui dalle Fere, dando il loro apporto in termini di qualità in mezzo al campo e di minuti giocati. La continua presenza tra i pali di Iannarilli ha di fatto chiuso il valzer dei numeri uno occorso nella precedente guida tecnica, che risultò dannoso per la tenuta difensiva, consegnando le chiavi della porta al nativo di Alatri. E se la continua presenza di Falletti nel ruolo di trequartista poteva apparire scontata, è sicuramente Ivan Kontek (575’ giocati) la sorpresa in questo avvio di stagione. Il croato, giunto in sordina e sconosciuto ai più, si è ritagliato il suo spazio nella formazione allenata da Cristiano Lucarelli ricoprendo due ruoli, mediano e centrale difensivo, convincendo tifosi e allenatore grazie a prestazione ordinate e senza troppe sbavature. Però, minuti alla mano, c'è un'altra sorpresa nella classifica degli irrinunciabili: con 612’ totali, pur non avendo giocato tutte la partite, è Marino Defendi il più utilizzato dei giocatori di movimento (un minuto in più di Falletti). Alle spalle di Iannarilli (percorso netto di 720’ in otto partite), c'è proprio il capitano della Ternana che dal punto di vista dell'apporto tecnico sta vivendo, forse, la sua miglior stagione da quando veste la maglia rossoverde. Fatta eccezione per la trasferta contro la Casertana, saltata per infortunio, il capitano ha blindato il ruolo di terzino destro. Andando avanti via via nella classifica troviamo Partipilo (476’), autore di quattro gol consecutivi nell'ultimo mese, Boben (450’), che insieme a Kontek sta formando la diga difensiva balcanica della Ternana, e Mammarella, che a dispetto della carta d'identità ha già immagazzinato ben 426’ in campo. Chiudono la top ten Palumbo (420’), Vantaggiato (410’) e Furlan (406’), con il centrocampista partenopeo giocatore cardine dal suo primo impiego quest’anno. Quasi in fondo alla griglia troviamo Laverone (198’) e Frascatore (190’), arrivati nell'ultima finestra di mercato, che stanno trovando la via della titolarità sbarrata dalle ottime prestazioni proprio di Defendi e Mammarella. Insomma, la Ternana avrà una rosa così ben attrezzata e assortita per poter permettere dei cambi in corsa a Cristiano Lucarelli, ma allo stesso tempo ha dei punti fissi sui quali ruota tutto il progetto che il mister di Livorno sta sfruttando nel migliore dei modi.

