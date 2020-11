Coronavirus, Gubbio-Triestina rinviata

Ci sono sei giocatori positivi tra i friulani, Gomez nei rossoblù

05 novembre 2020

a

a

Da tre a sei giocatori positivi. Per questo la Triestina ha chiesto il rinvio della gara che si sarebbe dovuta disputare sabato alle ore 15 allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio. I primi tre sono Sarno, l'exTartaglia e l'ex centravanti della Ternana, Litteri. Successivamente sono risultati positivi anche Ligi, Granoche e Boultam. Ne ha dato comunicazione la società rossoalabardata, mentre quella eugubina ha ufficializzato il rinvio della gara in data da destinarsi. Anche il Gubbio ha un giocatore positivo, Juanito Gomez. La gara era valida per la nona giornata di andata del girone B di serie C.

