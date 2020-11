Milan-Lilla, le probabili formazioni per la sfida di Europa League di stasera. Dove vedere la partita

05 novembre 2020 a

Il Milan in campo contro il Lilla per l'Europa League, stasera 5 novembre. Inizio alle ore 21 e partita trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. La squadra di Pioli vincendo ipotecherebbe la qualificazione al turno successivo. Pioli prevede il turnover ma Zlatan Ibrahimovich sembra destinato a partire titolare anche stavolta. Dalot potrebbe giocare al posto di Calabria, Tonali e Kessie a centrocampo e Brahim Diaz a caccia del quarto gol in rossonero. Di seguito le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez: Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim; Ibrahimovic. All. Pioli.

LILLA (4-4-2): Maignan; Zeki Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David. All. Galtier.

