Zenit-Lazio 1-1, gol e highlights. Caicedo segna il gol del pareggio nel finale della sfida di Champions League

La Lazio non molla e conquista un altro importante pareggio in Champions League, questa volta sul difficile campo dello Zenit. Nonostante l'emergenza per l'assenza di giocatori importanti, la squadra di Inzaghi è uscita imbattuta da San Pietroburgo. Fondamentale una zampata di Caicedo che a nove minuti dal termine del match ha trasformato in gol un assist di Acerbi.

I padroni di casa erano andati in vantaggio al 32' del primo tempo grazie ad una rete di Erokhin. Dopo quello di Bruges, dunque, un altro risultato positivo che consente alla Lazio di salire a quota cinque in classifica dopo tre partite disputate.

