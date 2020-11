Champions League, Ferencvaros-Juventus 1-4: facile per i bianconeri, doppietta di Morata | Video

04 novembre 2020 a

Facile per la Juventus che travolge 4-1 il Ferencvaros a Budapest nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Doppietta per Morata, a segno anche Dybala, mentre il poker arriva grazie all’autorete di Dvali. Di Boli il gol della bandiera al 45’ della ripresa. I bianconeri salgono così a 6 punti, alle spalle del Barcellona a punteggio pieno con 9 punti, mentre gli ungheresi rimangono fermi a 1.

FERENCVAROS: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka (24’ st Heister); Siger, Kharatin, Somalia; Zubkov (35’ st Uzuni), Isael (28’ st Boli), Tokmac Nguen (28’ st Mak). A disp. Szecsi, Ori, Frimpong, Kovacevic, Baturina. All. Rebrov.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado (31’ st Frabotta), Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa (31’ st Bernardeschi), Arthur (1’ st Bentancur), Rabiot (8’ st McKennie), Ramsey; Morata (22’ t Dybala), Cristiano Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Portanova, Kulusevski, Riccio. All. Pirlo. Arbitro: Grinfeld (Isr). Note: ammonito Botka (F).

Reti: pt 7’ Morata (J); st 15’ Morata (J), 28’ Dybala (J), 36’ aut. Dvali (F), 45’ Boli (F).

