Perugia, quattro vittorie di fila: l'ultima volta con Breda

Il poker di successi non capitava dai tempi della serie B con Breda in panchina

Il Perugia non vuole fermarsi. Dopo un avvio di stagione contraddistinto da fisiologici alti e bassi, a Modena ed in una trasferta tutt’altro che agevole non solo per il valore dell’avversario, i grifoni hanno vinto la quarta partita consecutiva in campionato. Una striscia positiva inaugurata al Curi contro la Fermana alla quinta giornata, proseguita con i successi a spese del Legnago Salus prima e della Vis Pesaro poi, e chiusa, almeno per il momento, proprio dal blitz di domenica scorsa al Braglia. In casa biancorossa, quattro vittorie in sequenza non si registravano da circa due anni e mezzo. Dall’annata 2017-2018. Allora, il Grifo allenato da Roberto Breda che subentrò a Federico Giunti in autunno, tra il 17 febbraio ed il 17 marzo del 2018 riuscì a vincere ben cinque gare di

