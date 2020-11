Ternana, Partipilo è lo sblocca partite

Foto: foto principi

Le Fere hanno un cannoniere particolare: segna sempre per primo e sempre nel primo tempo

Anthony Partipilo (quarto gol consecutivo) e Cesar Falletti (quinta rete) contribuiscono in maniera determinante allo straordinario score offensivo della Ternana, il migliore del calcio nazionale (ma in A deve ancora essere disputato il settimo turno mentre in C è già in archivio l’ottavo) e ovviamente della categoria. Il dato riguarda sia le reti realizzate (19) sia i marcatori (11, compresi Palumbo e Ferrante, entrambi al primo "timbro" stagionale contro il Catanzaro). E in questi numeri entrano di prepotenza l’attaccante esterno barese e il fantasista di Artigas, che firmano quasi la metà (9 su 19) dei gol finora messi a segno dalla compagine di mister Lucarelli.

CON PARTIPILO E’ SEMPRE PARTY

Poker di vittorie consecutive per le Fere (3-0 sul Potenza, 3-1 a Lentini contro il Catania, 2-0 sul Foggia e 5-1 sul Catanzaro) e poker di gol per Partipilo, tra l’altro sempre a segno per primo nelle gare sovra-citate. Dunque è sempre lui a sbloccare il risultato e sempre nel primo tempo, al “Liberati” contro il Potenza (15’, sinistro a porta vuota dopo corta respinta di Marchegiani su tiro di un Palumbo in versione slalom speciale), allo stadio “Nobile” contro il Catania (42’, imperioso colpo di testa su cross di Mammarella) e ancora in casa contro Foggia (21’, stop di petto e tap-in di sinistro dopo mancato intervento di Agostinone) e Catanzaro (17’, controllo volante sotto misura e diagonale su assist di Falletti). Reti “pesanti”, che spianano la strada a vittorie più o meno “larghe” ma sempre e comunque meritate. Insomma. sì Partipilo, sì party Ternana

