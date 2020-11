Valentino Rossi ancora positivo al Covid, in forte dubbio la presenza al Gp di Valencia. Al suo posto Garrett Gerloff

04 novembre 2020 a

Valentino Rossi non ha ancora superato il Covid 19. E risultato nuovamente positivo nel tampone a cui è stato sottoposto nella giornata di martedì 3 novembre. E' stato il Team Yamaha ad annunciare l'esito del test. Il pilota sarà sottoposto nuovamente all'esame nella giornata di oggi, mercoledì 4 novembre. Se dovesse risultare negativo, avrà tempo per completare anche il secondo test e volare a Valencia. Se invece Valentino sarà ritenuto non idoneo, verrà sostituito dal pilota americano Garrett Gerloff che "sarà supportato dal solito equipaggio del numero 46 per la sua primissima esperienza di guida a bordo di una YZR-M1" in MotoGp. Valentino Rossi è positivo dal 15 ottobre.

