Champions League, Atalanta-Liverpool 0-5: dura lezione per i ragazzi di Gasperini

Dura lezione per l'Atalanta. Il LIverpool ha travolto 5-0 a Bergamo l’Atalanta nella gara valida per la terza giornata di Champions League. Protagonista assoluto Diogo Jota, autore di una tripletta. A segno anche Salah e Mané. I Reds salgono così a 9 punti in classifica, a punteggio pieno, mentre gli orobici rimangono fermi a 4.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer (36’ st Depaoli), Pasalic (18’ st Malinovskyi), Freuler, Mojica (35’ st Ruggeri); Gomez (35’ st Lammers); Muriel (7’ st Pessina), Zapata. A disp. Rossi, Gollini, Romero, Scalvini, Miranchuk, Ilicic, Traore. All. Gasperini.

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold (36’ st Williams), Gomez, Williams, Robertson (21’ st Keita); Henderson (21’ st Milner), Jones, Wijnaldum (37’ st Tsimikas); Salah, Diogo Jota (20’ st Firmino), Mané. A disp. Adrian, Kelleher, Minamino, Shapiro, Origi, Matip, Cain. All. Klopp. Arbitro: Ovidiu Hategan (Rom). Note: ammoniti Wijnaldum, Jones (L). Red/amr 032252 Nov 2020.

Reti: pt 16’ e 33’ Diogo Jota; st 2’ Salah, 4’ Mané, 9’ Diogo Jota.

