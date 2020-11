Perugia, Caserta ritrova due giocatori. Forse tre

Foto: facebook Lega Pro

Il tecnico a San Benedetto riavrà Burrai e Minesso. E Falzerano?

03 novembre 2020 a

a

a

Lo staff tecnico di Caserta conta di recuperare alcuni elementi chiave fra coloro che sono ancora convalescenti, anche in proiezione dei successivi scontri diretti con il Padova, nel turno infrasettimanale casalingo, e in trasferta a Carpi. Per Kouan ci sarà bisogno di tempo, sul rientro di Angella resta incertezza mentre Negro, Minesso e Burrai stanno superando i rispettivi problemi muscolari. Per il difensore però dovrebbe essere necessaria una nuova valutazione prima del rientro in gruppo che potrebbe anche slittare alla prossima settimana, sono invece maggiori le chance del regista e dell'attaccante già per la trasferta di San Benedetto.

CASO FALZERANO Salvo soprese, il tecnico del Perugia Fabio Caserta ritrova Marcello Falzerano, tenuto fuori dai convocati per Modena dallo stesso tecnico biancorosso che, nel dopo gara, ha comunque chiuso il caso. “Ha sbagliato e ha pagato, ora si ricomincia”, ha detto. Il centrocampista è atteso dunque in gruppo dalla seduta di domani pomeriggio per rimettersi a disposizione della squadra e dell’allenatore. Il Grifo ripartirà nel solco tracciato con il 3-5-2 del poker di successi.

