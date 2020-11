Ternana, miglior attacco d'Italia e terzo in Europa

Foto: foto principi

Dopo i 5 gol rifilati al Catanzaro nel continente solo Psg e Bayern hanno segnato di più

Una “manita” al Catanzaro per acciuffare il podio dei migliori attacchi d’Europa. Dopo la spumeggiante vittoria ai danni dei calabresi, ciò che resta più impresso della squadra allenata da Cristiano Lucarelli è la grande mole di gioco prodotta in fase offensiva. Con i cinque gol di domenica, oltre che tornare in cima al proprio girone di Lega Pro, le Fere balzano in testa come miglior attacco nel panorama calcistico nazionale. Nessuno in Italia ha segnato quanto la Ternana. Le 19 reti messe a segno nelle 8 partite giocate valgono ai rossoverdi la palma di miglior attacco in Italia, seguiti a stretto giro dai 18 del Sassuolo e dai 17 dell'Atalanta nelle 6 partite giocate in Serie A. Per il resto, sia in Serie B che nei tre gironi di Lega Pro, il solco scavato appare già profondo. Tutto merito della regola del tre con cui la Ternana ha liquidato diversi avversari, fino ad arrivare all’eruzione di occasioni gol contro la formazione di Calabro. Come se ciò già non bastasse per generare diversi sorrisi intorno alla squadra, oltre che i tanti gol i rossoverdi quest’anno riescono a mixare spettacolarità e divertimento con costanza, la Ternana è riuscita nell'impresa di ritagliarsi un posto sul podio dei migliori attacchi d’Europa. Tra i campionati europei maggiori, infatti, solo Bayern Monaco e Paris Saint Germain hanno fatto meglio di Falletti e compagni. Le ultime due finaliste di Champions League, autentiche macchine da gol infarcite di talenti fuori categoria nel reparto avanzato, sono le uniche due squadre ad aver già superato la soglia dei venti gol segnati. Sono infatti 24 i gol prodotti in 6 partite dai tedeschi di Baviera, 23 in 9 gare quelli dei francesi. La Ternana quindi, oltre alle già citate eccellenze italiane, è riuscita a mettersi le spalle in questa speciale classifica la Real Sociedad, capolista della Liga spagnola grazie anche ai 18 gol all'attivo, e il Tottenham di José Mourinho, miglior attacco inglese sempre a una lunghezza dalle Fere. Insomma, i conti derivati dal grande potenziale individuale in avanti che può mettere in campo la Ternana tornano. Inoltre, anche domenica si è vista la parte “democratica” già anticipata alla vigilia del match, dal momento che i cinque gol al Catanzaro portano la firma di ben cinque giocatori diversi: Partipilo, al quarto gol consecutivo, Falletti, capocannoniere del girone, Raicevic fino ai primi gol stagionali di Palumbo e Ferrante. Tutto per la bellezza di undici giocatori già iscritti nella classifica cannonieri. Cristiano Lucarelli continua a dettare, giustamente siamo solo a novembre, calma e concentrazione. Però bisogna ammetterlo: una Ternana così bella non si vedeva da tempo.

