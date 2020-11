Champions League, Real Madrid-Inter: dove vedere la partita stasera in tv martedì 3 novembre 2020

03 novembre 2020 a

a

a

Notte di grande calcio. Oggi martedì 3 novembre, su Canale 5 alle ore 21 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la terza giornata di Champions League Real Madrid - Inter. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Carolina Morace, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 4 novembre, alle 23.25 su Italia 1, con “Pressing Champions League”.

Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi di “Zenit San Pietroburgo - Lazio” e di “Ferencvàros - Juventus”, saranno commentati in studio da Alberto Brandi, con ospiti Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari per l’analisi di tutti i casi arbitrali. Giovedì 5 novembre, alle 23.30 sul canale 20, andrà in onda “Pressing Champions League Highlights”, con il meglio di tutte le sedici partite giocate martedì e mercoledì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.