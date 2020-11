Diego Maradona ricoverato in ospedale, il medico: "Non ha più energia, non mangia". Escluso il Covid

03 novembre 2020 a

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in ospedale. Fonti giornalistiche parlano di segni di depressione, tre giorni dopo il suo sessantesimo compleanno.

Un membro dello staff di Maradona ha dichiarato all’Associated Press che le condizioni di salute dell’ex calciatore "non sono gravi". Ha chiesto l’anonimato perché non era autorizzato a parlare della questione. "È molto triste da una settimana, non ha voglia di mangiare", ha detto aggiungendo che il medico personale di Maradona Leopoldo Luque ha portato l’ex calciatore in ospedale per sottoporlo a controlli sanitari.

Il capitano dell’Argentina campione del Mondo 1986 è stato ricoverato in una clinica privata a La Plata, a circa 40 chilometri a sud di Buenos Aires.

Maradona ha vissuto lì dalla fine dello scorso anno, quando ha assunto il ruolo di allenatore della squadra di prima divisione Gimnasia y Esgrima. Maradona ha compiuto 60 anni venerdì e si è presentato quella sera per la partita del campionato nazionale di Gimnasia contro il Patronato, che la sua squadra ha vinto 3-0.

È però andato via prima della fine del primo tempo, il che ha sollevato dubbi sulla sua salute. Luque ha negato che Maradona abbia contratto il Covid-19. L’ex campione è rimasto isolato a casa per giorni dopo che una persona con cui lavora ha mostrato i sintomi della malattia. "Non aveva energia, il compleanno è stato un fattore che lo complica in qualche aspetto", ha detto il dottore. «La mia idea è di farlo idratare per tre giorni, vedere l’evoluzione e curarlo. Non c’è nessuna emergenza». L’ex giocatore di Boca Juniors, Barcellona e Napoli è in una stanza della clinica. Luque ha detto che Maradona può scegliere di tornare a casa quando vuole.

