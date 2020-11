Verona-Benevento 3-1, gol e highlights. Doppietta di Barak e rete di Lazovic. Per gli ospiti a segno Lapadula | Video

03 novembre 2020 a

a

a

Una vittoria importante consente al Verona di Ivan Juric di fare un importante passo avanti in classifica. Il Benevento alla fine è costretto alla resa. Si lamenta per un paio di decisioni arbitrali, ma deve incassare la sconfitta. Finisce 3-1 e l'Hellas aggancia il quinto posto dove trova Napoli, Inter e Roma: 11 punti. Decisivo Barak, autore di una splendida doppietta. L'altro gol dei padroni di casa lo firma Lazovic. Per gli ospiti, invece, rete di Lapadula, appena convocato nella nazionale del Perù.

Alla prima occasione il Verona passa in vantaggio: deviazione sotto porta di Barak su assist di Zaccagni che sfonda sulla sinistra. E' il 17' minuto e la partita sembra mettersi già in discesa. Non è così, perché gli ospiti reagiscono e anche con una buona intensità.

Forcing incessante degli ospiti nel resto del primo tempo, ma il gol non arriva. Nella ripresa il Benevento riparte con il vento in poppa e all'11' trova il meritato pareggio. Assist filtrante di Caprari, Lapadula non sbaglia e con un destro preciso piazza la palla sul primo palo.

La partita diventa ancora più intensa, Il Verona sfiora il raddoppio con Kalinic e lo trova al 18'. E' ancora Barak a gonfiare la rete: fantastico sinistro a giro sul secondo palo. Montipò è sorpreso e costretto a raccogliere la sfera nel sacco.

Kalinic colpisce una traversa con un colpo di testa, il Benevento cerca il pari, ma a segnare è ancora il Verona. Contropiede e rete di Lazovic che firma il 3-1 che al 32' di fatto chiude il match.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.