Zlatan Ibrahimovic, il Milan celebra il suo campione: "E' sexy e lui lo sa". E l'attaccante pensa alla nazionale | Video

Zlatan Ibrahimovic è sexy e lui lo sa. Lo sostiene il Milan che sul profilo Instagram ufficiale del club pubblica un brevissimo video in cui l'attaccante svedese si passa le mani tra i capelli, tirandoli indietro. A dire il vero le immagini non sembrano essere particolarmente sexy, ma è logico che la società esalti il suo campione, protagonista di un avvio di stagione da favola.

In campionato Zlatan è in vetta alla classifica dei marcatori con sette gol e nell'ultimo turno ha realizzato contro l'Udinese una rete da favola. Ma anche Ibra posta. Pubblica una foto con la maglia della Svezia e commenta: è tanto che non ci vediamo.

