Verona-Benevento, le probabili formazioni e dove vedere la partita. Gli ospiti sognano lo sgambetto

E' Verona-Benevento la partita che stasera, lunedì 2 novembre, chiude la sesta giornata del campionato di calcio di serie A. I padroni di casa vogliono i tre punti per continuare a restare agganciati alla prima metà della classifica, gli ospiti sognano lo sgambetto per superarli. Diversi i giocatori a cui deve rinunciare il tecnico Juric, costretto a mandare in campo una squadra con diverse variazioni rispetto all'undici ideale. Inzaghi invece ritrova Nicolas Viola e Moncini, ma non è detto che trovino posto nella formazione di partenza. L'incontro può essere seguito su Sky Sport Serie A. Di seguito le probabili formazioni.

HELLAS (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric (nella foto).

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi.

