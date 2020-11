Napoli-Sassuolo 0-2, gol e highlights: Locatelli e Maxime Lopez stendono Gattuso. Emiliani al secondo posto | Video

01 novembre 2020 a

Brutto e inatteso stop casalingo per il Napoli che dopo quattro vittorie consecutive in campionato (eccetto il famigerato 3-0 a tavolino rimediato contro la Juventus) cade al San Paolo contro il Sassuolo, autentica rivelazione di questa prima fase di Serie A. I neroverdi di De Zerbi hanno sbancato Napoli con i gol nella ripresa di Locatelli su rigore e di Lopez in pieno recupero.

Con questo successo il Sassuolo balza al secondo posto in classifica, a 14 punti, appena due in meno della capolista Milan. Per il Napoli incidente di percorso inatteso, la squadra di Gattuso resta così a quota 11, insieme a Roma e Inter.

