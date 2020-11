Gubbio, ancora una sconfitta: la Vis Pesaro degli ex vince 1-0 con un gol di Giraudo. Rossoblù ultimi

01 novembre 2020 a

Un gol di Giraudo nel finale ha condannato il Gubbio alla quinta sconfitta in campionato su otto incontri. I rossoblù dunque sono usciti con un ko pure a Pesaro contro la Vis degli ex Ettore Marchi e Nanu Galderisi. Ora la squadra di Torrente è ultima in classifica a quota 3 punti, insieme ad Arezzo e Fano. Il campionato dunque si fa sempre più in salita per il club del presidente Sauro Notari, che non riesce a venir fuori dalle sabbie mobili. E nel prossimo turno, sabato 7 novembre, arriva un altro impegno per nulla semplice. Al Barbetti c'è la Triestina.

